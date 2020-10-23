شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات دورة «أساسيات ومهارات الحاسب الآلي» بمركز شباب الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية بمركز شباب الشيخ زايد، تحت عنوان «أساسيات ومهارات الحاسب الآلي: أفضل طريقة تحمي جهازك من الفيروسات».

تخلل الدورة عقد عدة ندوات لمواجهة حوادث السرقات الإلكترونية وطرق تأمين أجهزة الكمبيوتر والحد من السطو الممنهج لقراصنة المعلومات، بالإضافة إلى صقل مهارات أعضاء المركز. شارك في إعداد الدورة المهندس عمرو عبدالفتاح بلبل، عضو مجلس الإدارة.

حضر الدورة كل من شيماء مصطفى، وشيماء محب، عضوي مجلس الإدارة، وبلال سيد، أمين الصندوق، ومحمد رياض، مستشار مجلس الإدارة، ومحمد مدحت، المدير التنفيذي، والكابتن حمادة الشرقاوي، مدير النشاط.

وعلى هامش الفعالية، رحبت شيماء مصطفى، عضو مجلس الإدارة، القائم بأعمال رئيس المجلس، بنجاح الدورة، مؤكدة أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تتمثل في تطوير مراكز الشباب لتقديم خدمات اجتماعية وأسرية وثقافية وكل الأنشطة الشبابية، على أن يصبح مركز الشباب مقرًا لتقديم مادة ثقافية وعلمية.

وفي ختام الدورة، قام أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع شهادات اجتياز على المشاركات.

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