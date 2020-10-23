شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: نعمل على حل مشكلات المواطنين ومكتبي مفتوح للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، خلال اللقاءات الدورية بالمواطنين، أنه لن يتهاون في حل أي مشكلة وأن مكتبه مفتوح للجميع بالفترتين الصباحية والمسائية لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين المنظمة.

وقال «جاب الله»: «إننا نعمل جاهدين للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إذا كانت لدينا سلبيات سنعمل على حلها خلال الفترة المقبلة بكل إخلاص وجد وبدعمكم، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتلبية مطالب المواطنين والوقوف على المشاكل لتقديم الحلول السريعة العاجلة، فنحن نسعى دائمًا لتقديم الحلول للمشاكل ميدانيًا على الطبيعة من خلال العمل الميداني ونزول الشارع والتفاعل مع المواطنين للتعرف عن قُرب على القضايا التي تشغل المواطن المطروحي لنكون عند حُسن ظنه للنهوض بمدينتنا الواعدة مرسى مطروح لتليق بمكانتها الحضارية والسياحية».