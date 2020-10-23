شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سائق عثر على 140 ألف جنيه وأعادها لصاحبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، محمد شقرانى، سائق توكتوك بمركز سمالوط، لعثوره على 140 ألف جنيه، وتسليم المبلغ لصاحبه، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغا ماليا نظير أمانته.

وقال المحافظ إن ما يقوم به أبناء المنيا، يعد نموذجا يحتذى به فى الأمانة والإخلاص ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التى قدمها «الشقرانى» والتى أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

وأضاف المحافظ أن ما قام به الشقرانى ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل الصعيد، مؤكدا أن هناك ضرورة لدعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والتى تتحلى بقيم مجتمعاتنا الأصيلة من الإنسانية والشهامة والنبل والأمانة.