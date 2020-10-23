شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يشعل احتفالية خريجى إعلام جامعة مصر بأغنية: "عاش الجيش المصرى الرجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى حدث متميز، بتخرج دفعة 2020 بدار أوبرا جامعة مصر تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء وبحضور الإعلامى والكاتب الكبير، محمد فودة المستشار الإعلامى لرئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء.

وشهد الحفل، تكريم الفنان حكيم كأفضل مطرب شعبى فى العالم العربى وتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والفنان محمد سعد والنجمة زينة والفنان ماجد المصرى والفنانة دينا فؤاد عن تميزهم فى أعمالهم الدرامية والوطنية، ونخبة من أهم النجوم.

ويقام الحفل تحت إشراف الدكتور هشام عطية عميد الكلية، والدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس من السادة وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام و أساتذة الكلية و معاونيهم.

ويأتى حفل التخرج فى ظل تصدر كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائمة كليات الاعلام المتميزة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، حيث تعد من الكليات المهمة ووصلت لمكانة مرموقة بفضل جهود أساتذتها، وهى كلية منتجة للكوادر الإعلامية التى تهدف لخدمة المجتمع الإعلامى داخل مصر وخارجه.



































































































































