شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد فودة المستشار الإعلامى لجامعة مصر فى حفل تخرج دفعة إعلام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الكاتب محمد فودة المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الأمناء والجامعة، وذلك خلال حفل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالجامعة، بمناسبة تخرج دفعة 2020 بدار أوبرا جامعة مصر، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء.

وخلال الحفل، حرص الفنان محمد سعد على التقاط صورة تذكارية، مع خريجي كلية الإعلام دفعة 2019_2020.

وتخلل الحفل مقاطع مصورة لطلاب الدفعة وذويهم، كما توج الحفل بتكريم الفنان حكيم كأفضل مطرب شعبى فى العالم العربى، وتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والفنان محمد سعد، والنجمة زينة، والفنان ماجد المصرى، والفنانة دينا فؤاد، عن تميزهم في أعمالهم الدرامية.

أقيم الحفل تحت إشراف الدكتور هشام عطية عميد الكلية، والدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأساتذة الكلية ومعاونيهم.



وجاء حفل التخرج فى ظل تصدر كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائمة كليات الإعلام المتميزة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، حيث تعد من الكليات المهمة ووصلت لمكانة مرموقة بفضل جهود أساتذتها، وهى كلية منتجة للكوادر الإعلامية التى تهدف لخدمة المجتمع الإعلامى داخل مصر وخارجه.































































































































