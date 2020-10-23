شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تضع خطة للتأمين الطبى بالبحر الأحمر بالتزامن مع إطلاق مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة للتأمين الطبى بمحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع إقامة مهرجان الجونة السينمائى فى مدينة الجونة فى الفترة من 23 إلى 30 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل من قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائى وقطاع الرعاية الأساسية، حيث تم توفير عدد 10 عيادات متنقلة تضم عدد من الأطقم الطبية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بهذه العيادات.

ولفت إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بالصحة العامة، حيث تم توفير سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لفحص السيدات، وذلك من خلال توفير طاقم طبى مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأضاف أنه تم توفير 17 كشك طبى متواجد بمحيط المهرجان بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تكليف قطاع العلاج الحر بالرقابة على مستشفيات القطاع الخاص الكامنة بمنطقة الجونة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات الحكومية المحيطة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى إلحاق 30 من الفرق الطبية تشمل أطباء وتمريض ومسعفين ومدخلى بيانات، لتقديم كافة الخدمات الطبية، كما تم مراجعة كافة الإجراءات الوقائية التى من الواجب اتباعها فى مثل هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى شن حملات مراقبة على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين بالمهرجان.

وتابع أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف للتأمين الطبى للمهرجان، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف ذاتية التعقيم لنقل أى حالة قد يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد طبقا لخطة الإخلاء الطبى المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، كما تم توفير فريق من المعامل المركزية طوال فترة المهرجان لسحب عينات ضيوف مصر العائدين إلى بلادهم.



ولفت إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بكافة منافذ الدخول للمحافظة من خلال الحجر الصحى والفرق الطبية، حيث تم تسجيل الوفود والبعثات المشاركة فى برنامج متابعة القادمين من الخارج والتنسيق مع مديريات الشئون الصحية لاستكمال المراقبة الصحية من خلال مكاتب الصحة الواقعة بدائرة محل الإقامة.

وأشار إلى أنه يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من وصوله، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 مع تنفيذ المنشورات الصادرة من الإدارة العامة للحجر الصحى فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم تكليف فريق من الإدارة العامة للحجر الصحى للمرور المركزى لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة بمطار الغردقة الدولي، كما تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد للقصوى نحو ترقب وصول الوفود والبعثات وتيسير إجراءات الدخول، كما تم رفع وعى العاملين بالحجر الصحى بالمطارات الدولية الرئيسية والشركاء المعنيين بكل المعلومات والإجراءات اللازمة وكيفية التعامل مع كافة القادمين.

