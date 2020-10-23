93 فنانًا.. التفاصيل الكاملة للدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنطلق الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

ويضم المهرجان 28 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق وتونس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

كما يقام المؤتمر العلمي تحت العنوان الرئيسي "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الأزمة" ويهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التي أحدثت تغييرًا جذريًا لكل الممارسات الحياتية من خلال أربعة محاور هي الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي.

هذا بالإضافة إلى المسابقة الفنية التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني وتم تخصيص قسم الغناء منها للشباب والأطفال وقسم آخر للعزف المنفرد على آلة التشيللو، وأتاحت الفرصة لذوى القدرات الخاصة للمشاركة بدون شروط، بالإضافة إلى معرض لفنون الخط العربي للفنان المكرم مصطفى عمرى بقاعة صلاح طاهر.

وخلال حفل الافتتاح تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد قطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.

يلي ذلك حفل الافتتاح الذى يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، احمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبد الغنى، احمد عفت، أميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

تتضمن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 28 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 82 مطرب ومطربة هم حسب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن عادل، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، مروه ناجى، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، نهال نبيل، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، احمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، ساره ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق .

إلى جانب 11 عازف هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى .

كما تشارك 7 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي إلى جانب 23 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو أحمد عامر، المايسترو صلاح غباشي، المايسترو علاء عبد السلام، المايسترو ايهاب عبدالغفار، المايسترو فاروق البابلي، المايسترو مصطفى حلمي، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.