​الأوقاف: "النبي القدوة معلمًا ومربيًا".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا" موضوع خطبة الجمعة المقبلة 30 أكتوبر 2020م.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التاريخ لم يعرف معلمًا قط أحسن تعليمًا وتأديبًا وتربية وأرقى خلقًا من نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعلينا أن نفيد من وسائل وأساليب تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وتعليمه لأمته، وأسلوب تعليمه للنشء والشباب وسائر الخلق، فسنته (صلى الله عليه وسلم) مفعمة بالنماذج التطبيقية في ذلك، بما يحتاجه الإمام في مسجده، والمعلم في جامعته أو مدرسته، والوالدان مع أبنائهما ، وسائر المعنيين بالجوانب التعليمية والتربوية والتوعوية والتثقيفية.
كانت وزارة الأوقاف، خصصت خطبة اليوم الجمعة للحديث عن "مولد نبي الرحمة".
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