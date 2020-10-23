محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتجنب إصابة القمح بحشيشة الزمير. وتمثلت التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش في الآتي: 1- اتباع دورة زراعية يتخللها برسيم في الموسم الشتوي السابق بالتبادل مع القمح، أدى إلى تقليل أعداد الزمير بالتربة بمقدار 85%. 2- الزراعة بتقاوي منتقاة عالية المحصول وخالية من حبوب الزمير. 3- فحص زراعات القمح مبكرًا لاكتشاف حشيشة الزمير أو الحشائش النجيلية الاخرى نظراً لتشابه هذه الحشائش مع نباتات القمح فى مراحل نموها الأولى. 4- اتباع طريقة الزراعة الحراتي في حالة الأراضي شديدة الإصابة بالزمير. 5- إجراء النقاوة اليدوية فى حالة الإصابة الخفيفة بالزمير. 6- استخدام المبيدات الموصي بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والابتعاد عن المبيدات المغشوشة مع التأكيد بالالتزام بتوصيات كل مبيد. 7- تقليع داليات الزمير بمجرد ظهورها لمنع أنفراط حبوبها بالتربة عند نضجها. 8- ضرورة إزالة جميع الحشائش الموجودة علي جانبي المراوي و المصارف. ​

كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمكافحة حشائش الزمير لمحصول القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.