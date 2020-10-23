وزير الأوقاف يُهدي وزيرة التعليم العالي السودانية سلسلة "رؤية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرة التعليم العالي السودانية الدكتورة انتصار صغيرون، سلسلة "رؤية" الثقافية، وذلك لدى وصوله مساء اليوم الخرطوم للمشاركة في مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذي تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، غدا وبعد غد.

وقال جمعة، أثناء عرضه إصدارات السلسلة التي تصدرها وزارتي الأوقاف والثقافة، إنها تضم 20 إصدارًا ثقافيًا، وتمت ترجمتها لعدة لغات، وتتناول موضوعات مختلفة منها "بناء الشخصية الوطنية"، وضرورة الحفاظ على الماء في حالة الوفرة والندرة، إضافة إلى كتاب عن فقه بناء الدول، وآخر عن قضايا التكفير والحاكمية والجماعات المتطرفة.

وأشادت صغيرون بأهمية الموضوعات التي تتناولها تلك السلسلة المهمة، معربة عن شكرها للدكتور محمد مختار جمعة على تلك المبادرة.