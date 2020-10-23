المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق مخزن سجاد وألعاب أطفال في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نفذ رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد لمنع تجدد حريق اندلع في مخزن يحوي كميات من السجاد وألعاب أطفال بمركز أبو النمرس، الجمعة. وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا في لوحة الكهرباء المغذية للمخزن وراء اندلاع الحريق الذي تسبب في تفحم محتوياته. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في م

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