ضبط 36 ألف لتر زيت طعام مدعم بحوزة سائق مقطورة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية محاولة سائق شرع في تهريب كمية من الزيت المدعم. وتمكنت مأمورية من ضبط (سائق سيارة مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) أثناء استقلاله سيارة نقل بمقطورة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية. وتبين بالفحص أن حمولة السيارة عبارة عن 2992 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم وزنت 35904 لترات. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة جرائم الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

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