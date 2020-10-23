شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من وزير السياحة بشأن طلبات الترخيص لمراكز الغوص والأنشطة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، القرار رقم 495 لسنة 2020 بشأن التعديل بالقرار 617 لسنة 2019، بوقف قبول طلبات جديدة بالترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء (عدا مدينتي نويبع ودهب) والبحر الأحمر (عدا مدن القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين)، بصفة مؤقتة، لمدة عام. قرار وزير السياحة والآثار الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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