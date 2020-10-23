إحباط تهريب 8 صقور نادرة إلى الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال جمارك قرية البضائع بمطار برج العرب الدولى، برئاسة الدكتور سامى رمضان، مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد، الجمعة، محاولة تهريب عدد من الصقور الحية النادرة، بالمخالفة لقانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، واتفاقية سايتس واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمرسوم الوزاري المصري رقم 1150 لعام 1999.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول إحدى شهادات المصدرة للشارقة على طائرة خطوط العربية، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن سمان مذبوح ومعبأ في علب من الفوم داخل صناديق خشبية، واشتبه مصطفى هداية، مدير التعريفة، ومحمد الصباغ، مدير إدارة جمارك قرية البضائع، في أحد الصناديق الفوم المعبأ بها السمان نظرا لاختلاف الوزن، وتم كشف الرسالة وفتح الصناديق فتبين وجود 8 صقور مخدرة ملفوفة بقماش ودوبار أبيض داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان.

تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة التي قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية، للتعامل مع الصقور وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها.

إحباط تهريب 8 صقور "مخدرة" الى الإمارات عبر مطار برج العرب .. وتسليمها لحديقة حيوان الاسكندرية (صور)

إحباط تهريب 8 صقور "مخدرة" الى الإمارات عبر مطار برج العرب .. وتسليمها لحديقة حيوان الاسكندرية (صور)

إحباط تهريب 8 صقور "مخدرة" الى الإمارات عبر مطار برج العرب .. وتسليمها لحديقة حيوان الاسكندرية (صور)