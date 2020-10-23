شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تواصل حملاتها في مكافحة البعوض بأحياء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مجهودات فرق المكافحة بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالسويس، برئاسة الدكتورة سوزان جميل، بالتعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بمديرية الصحة بالسويس بتكثيف أعمال رش الشوارع للقضاء على البعوض والحشرات من خلال رش المصارف غير المغطاة، والتي تعمل كبيئة خصبة لتكاثر

البعوض والحشرات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لتوفير بيئة صحية ونظيفة والحد من انتشار الأمراض المعدية، وبناءآ على تعليمات الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزاره الصحة بالسويس، حيث تم رش الشوراع والزرعات وأماكن تجمع القمامة، وذلك بمناطق الرحاب والانصاري ومحيط السكة الحديد بمنطقة الألبان، تنفيذا للخطة الموضوعة لتغطية جميع المناطق والمساكن المتضررة بالمحافظة.