شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهام لغرفة عمليات «القضاة» لمتابعة انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أمس، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية، بمقر النادي، لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من كافة جوانبها بدءًا من استلام القضاة المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وحدّد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمّي باسم النادي، مهام تلك الغرفة، في النقاط التالي:

1- تلقى كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، في المرحلتين الأولى والثانية.

2- العمل على حل تلك المشاكل.

3- وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ للقضاة أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

4- وتغطية كافة الأضرار التي قد تصيب القضاة إبان الانتقالات أو تسيير العملية الانتخابية الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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