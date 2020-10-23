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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول دروس وتردد قناة مصر التعليمية 2 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم قناة مصر التعليمية 2 البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، ونقدم هنا تردد قناة مصر التعليمية وأيضًا قناة مصر التعليمية 2، وأيضًا مواعيد دروس الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى، والصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، ومواعيد إعادة البرامج التعليمية.
ونعرض مواعيد دروس المرحلة الابتدائية والإعدادية من الساعة 9.00 صباحًا حتى السادسة مساءً، والإعادة من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة 2 صباحًا، ثم الإعادة للمرة الثانية من الساعة 2 صباحًا حتى 9 صباحًا كما يلى:
المرحلة الابتدائية:
جدول البرامج التعليمية للصف الأول الابتدائى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة 9 صباحًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
جدول البرامج التعليمية للصف الثانى الابتدائى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة 10 صباحًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الابتدائى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة 11 صباحًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
جدول البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة 12 ظهرًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
جدول البرامج التعليمية للصف الخامس الابتدائى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة الواحدة ظهرًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
جدول البرامج التعليمية للصف السادس الابتدائى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة الثانية ظهرًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
المرحلة الإعدادية:
جدول البرامج التعليمية للصف الأول الإعدادى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة الثالثة عصرًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
جدول البرامج التعليمية للصف الثانى الإعدادى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة الرابعة عصرًا، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الإعدادى على قناة مصر التعليمية 2، الساعة الخامسة مساءً، من يوم الجمعة إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع.
ويمكن لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية متابعة قناة مصر التعليمية وقناة مصر التعليمية 2 على القمر الصناعى عبر الترددات التالية:
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