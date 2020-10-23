شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصل السودان للمشاركة فى مؤتمر دولى.. ويؤكد: علاقة البلدين تاريخية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزيرة التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون ورئيس مجمع الفقه بالسودان، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف السودانية والسفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بدولة السودان الشقيقة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمطار الخرطوم ، في جو من الألفة والمودة والترحيب الحار بالزيارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه في تصريحات خاصة للتلفزيون السوداني قال وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة: "علاقة مصر بالسودان ترسخها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك".

وقالت وزيرة التعليم العالي بالسودان نرحب بوزير الأوقاف بصفته وزير وبصفته عالما ونشكر حضوره للمشاركة في المؤتمر الدولى الذى تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف، بجمهورية السودان، يومى السبت والأحد القادمين، تحت عنوان: "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"

ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف صباح غد السبت كلمة مدتها 20 دقيقة في الجلسة العلمية الافتتاحية للمؤتمر حول أهمية التجديد ، متضمنة النجديد فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والوطن ومشروعية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ على بناء الدولة، وبيان أن الحفاظ على الأوطان أحد أهم الكليات الست التي ينبغي الحفاظ عليها ، وأننا في حاجة ملحة لتحديد المصطلحات وفهم معانيها ، والتفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير ، وضرورة إعمال العقل في فهم صحيح النص ، وعدم الجمود عند ظواهر النصوص.

وأكد وزير الأوقاف في تصريحاته للتلفزيون السوداني أن علاقات مصر والسودان ترسخها وتدعمها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك، من جانبها رحبت وزيرة التعليم العالي بحضور ومشاركة معالي وزيرة الأوقاف مؤكدة أنه يشارك في هذا المؤتمر بصفته وزيرا وبصفته عالما .

وقد أهدى وزير الأوقاف وزيرة التعليم العالي نسخة كاملة من إصدارات رؤية للفكر المستنير ومن بعض مؤلفاته العلمية ، معربا عن استعداده لتوفير ما تطلبه وزارة التعليم العالي السودانية من هذه الإصدارات .