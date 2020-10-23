شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص سقوط أمطار غدا ستكون من خفيفة إلى متوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا لا زلنا فى فصل الخريف، ومستمر معنا حتى العشرين من ديسمبر، وبداية فصل الشتاء فى الحادى والعشرين من ديسمبر، مضيفة أن ارتداء الملابس الشتوية يكون بعد شهرين من الآن.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "الجمعة من مصر"، المذاع على قناة MBC مصر، تقديم ياسمين سعيد، أن الحالة الجوية التى حدثت فى مارس الماضى لا تكرر كثيرا، وأنها حدثت آخر مرة قبلها فى عام 1994، متابعة: "إذا حدثت فرص لسقوط الأمطار على القاهرة ستكون أمطار خفيفة اليوم، وإذا حدثت غدا أو بعد غد ستكون من خفيفة إلى متوسطة.