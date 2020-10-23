شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر 50% من الماء.. الفائز بجائزة أفضل مزارع فى مصر يكشف فوائد الرى بالتنقيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بسيونى محمود الشلقانى، الحاصل على جائزة أفضل مزارع فى مصر فى أسبوع المياه، أن قطاع الشتلات يختلف عن قطاع الإنتاج، وعندما بدأ فى التوسع بالزراعة، كانت تواجهه مشكلة فى الرى من خلال الترع، وأن وزارة الرى وفرت المياه فى الترع القريبة من الصوب الزراعية، مما أدى إلى زيادة الصوب الزراعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc: "الرى بالتنقيط يوفر 50% من المياه التى يتم استهلاكها فى الرى بالغمر، واللى بيروى لو مش خبير رى ممكن يضر الزرع ويخسر، لأن الرى بالتنقيط أنا اللى بحدد كمية المياه ووقت الرى وكمان صرفها بيكون قليل، ومن مميزات الرى بالتنقيط تقليل أمراض التربة، لأن الرى بالغمر بينقل العدوى للزرع التاني، وكمان بيوفر السماد والمبيد".

وقال: "من أهم مميزات الرى بالتنقيط، هو التبكير فى إنتاج المحصول، فبتكون الإنتاجية أعلى، وقيمة تسويقية أعلى علشان المزارع بيوفر الثمار اللى كانت بتروح فى اللى بالغمر، وأنا بضمن توزيع المياه فى كل النباتات اللى بزرعها، والتصريف من 4 لتر لـ 12 لترا فقط، فيه توفير من كل حاجة".