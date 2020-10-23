شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تؤمن ضيوف مهرجان الجونة السنمائى بـ10 سيارات إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة عن تأمينها لضيوف مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، حيث وجهت د.هالة زايد، وزيرة الصحة برفع درجة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحر الأحمر إلى الدرجة القصوى، كما وجهت بتواجد سيارات المبادرات الرئاسية المختلفة لخدمة الحضور.

وكشفت عن تمركز 10 سيارات إسعاف في محيط المهرجان، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، تحسبا للاشتباه في إصابة أي من الحضور بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم تزويد المهرجان بـ17 كشك طبي لتقديم خدمات قياس الضغط والحرارة والسكر إلى جانب الإجابة على الاستفسارات المختلفة.