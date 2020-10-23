"الخارجية" تطلق حملة للتعريف بدور مصر الفاعل داخل أروقة الأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تحتفل غداً 24 أكتوبر الجاري بيوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، حيث يتسم احتفال هذا العام بطابع خاص بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة، مشيرًا إلى إطلاق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر الفاعل داخل مختلف أروقة الأمم المتحدة منذ إنشائها، واستعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود المصرية داخل المنظمة الدولية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار المتحدث إلى أنه يمكن متابعة محتوى الحملة على موقعي فيسبوك وتويتر من خلال هاشتاج #Egypt_UN_75years
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