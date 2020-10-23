شكرا لقرائتكم خبر عن كلية إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة 2019-2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، احتفالية كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، في حدث متميز، بتخرج دفعة 2020 بدار أوبرا جامعة مصر تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الإعلامي والكاتب الكبير محمد فودة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الأمناء ولجامعة مصر، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء.

ويتخلل الحفل مقاطع مصورة لطلاب الدفعة وذويهم كما سيتوج الحفل بتكريم الفنان حكيم كأفضل مطرب شعبي في العالم العربي وتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والفنان محمد سعد والنجمة زينة والفنان ماجد المصري والفنانة دينا فؤاد عن تميزهم في أعمالهم الدرامية والوطنية ونخبة من أهم النجوم.

ويقام الحفل تحت إشراف الدكتور هشام عطية عميد الكلية، والدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس من السادة وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام وأساتذة الكلية و معاونيهم.

ويأتى حفل التخرج فى ظل تصدر كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائمة كليات الاعلام المتميزة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، حيث تعد من الكليات المهمة ووصلت لمكانة مرموقة بفضل جهود أساتذتها، وهي كلية منتجة للكوادر الإعلامية التى تهدف لخدمة المجتمع الإعلامي داخل مصر وخارجه.