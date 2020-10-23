شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتخب ثانى برلمان لـ«30 يونيو».. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد ”الخليج 365” الصادر صباح غدٍ السبت، عددٍ من الملفات الهامة والتغطيات الموسعة، خصوصًا مع انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالداخل، فضلاً عن الاحتفاء بعيد القوات البحرية المصرية.. وإلى أهم العناوين:

•• مصر تنتخب ثانى برلمان لـ«30 يونيو».. انطلاق تصويت الناخبين بالداخل اليوم وغدًا.. والفرز داخل اللجان الفرعية فى اليوم الأخير.. «الوطنية للانتخابات» الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج النهائية.. و«شعراوى »: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

•• العسكريون الليبيون يوقعون اتفاق «وقف إطلاق النار» بجنيف.. الأمم المتحدة: نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام.. والاتفاق يقضى بضرورة رحيل كل المقاتلين والمرتزقة خلال 90 يوماً.. الخارجية المصرية ترحب بالاتفاق وتؤكد: النجاح استكمالا لاجتماع الغردقة سبتمبر الماضى.. والجامعة العربية تصفه بالإنجاز الوطنى الكبير

•• لا صحة لرفع سن المعاش لـ65 عامًا خلال العام المالى الحالي.. الحكومة: زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى غير صحيحة.. و«التضامن» تنفى حذف مستحقى «تكافل وكرامة » من التموين

•• تكليفات رئاسية بالتوسع فى نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية.. الحكومة: 504 آلاف فدان مستهدفة بخطة وزارة الزراعة البرنامج يسهم فى تقليل زمن الرى وتخفيض تكاليف العمالة

•• ورئيس الوزراء: نعمل على حل المشكلات وتيسير الإجراءات لدفع لاستثمارات

•• الفريق أحمد خالد فى عيد القوات البحرية: نتعاقد على أحدث المعدات بالعالم.. والتصنيع المشترك ضاعف القدرات القتالية

•• الفساد والعنصرية أهم النقاط.. ترامب يراهن على لقاح « كورونا » وبايدن يستخدم كوريا الشمالية فى المناظرة الأخيرة

•• الأبيض يتفق مع حازم إمام على الاستمرار.. الزمالك يشكو قرارات «كاف» للمحكمة الرياضية بعد تأجيل مواجهة الرجاء

•• «المالية»: نستهدف الحد من الحجوزات الإدارية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.. معيط فى حوار مفتوح مع «المستثمرين»: آلية مؤسسية لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار

•• البورصة السلعية سلاح الدولة فى مواجهة جشع التجار وتقليل حلقات تداول المنتجات



