شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" ينتهى من دراسة ملف المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والاثار ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من دراسة ملف العاملين المؤقتين المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس.

وأوضح أحمد رحيمه ، معاون وزير السياحة والاثار لتنمية الموارد البشرية ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، أن الدراسة قد انتهت إلى تعديل الشكل التعاقدي لعدد 2949 من المتعاقدين نقلا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور ، ويعكف الجهاز المركزى ، على دراسة الملف الخاص بالعاملين بأجر نظير عمل (السراكي) تمهيدا للانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.



جدير بالذكرأن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، التقى عدة مرات مع الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لمناقشة هذه الملفات بالاضافة إلى ملف دمج وزارة السياحة و الاثار و الهيكل التنظيمي الخاص بها.

و أوضح رحيمه ، أن اللقاء قد تناول مناقشة العديد من الملفات علي رأسها ملف دمج وزارة السياحة و الآثار و الهيكل التنظيمي الخاص بها، بالإضافة إلي ملف مؤقتي المجلس الأعلي للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف (العاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتي الباب السادس) ، مؤكدا أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعد الانتهاء من الملفات المشار إليها خلال شهر أكتوبر الجاري، مشددا على حرص الجهاز على صالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ومنهم موظفي وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة.