شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج الدفعة الرابعة بكالوريوس «إدارة وتشغيل المطاعم» بـ«سياحة حلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في حفل تخرج الدفعة الرابعة لبرنامج بكالوريوس «إدارة وتشغيل المطاعم» بنظام التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الخريجين، خلال الحفل، مشيرًا إلى أن البرنامج فريد من نوعه ومميز، ويؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل منذ اليوم الأول للدراسة، حيث يسمح للطالب بجانب الدراسة بالتدريب في مجال التخصص في أحد شركات الأغذية، موضحا أن البرنامج يأتي ضمن مفهوم التعليم التبادلي والمبني على دمج الدراسة الأكاديمية مع الخبرة العملية، مما يمكن الشباب من الحصول على مهارات سوق العمل ومتطلباته، والتخرج بفرص واعدة للعمل بشكل مباشر بأداء متميز.

وتتسم هذه الدفعة بكونها أول دفعة من طلاب الثانوية العامة وذلك بعد تخرج ثلاث دفعات من موظفي احدى الشركات. ويرجع تاريخ بداية البرنامج إلى عام ٢٠١٢، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حلوان وبين إحدى شركات الاغذية- حيث يجمع البرنامج بين الشق النظري والشق التطبيقي في الوقت نفسه، ويتم الالتحاق بالبرنامج عن طريق مكتب التنسيق من خلال اختيار كلية السياحة والفنادق- تعليم تبادلي- جامعة حلوان، بالإضافة إلى عمل مقابلة للطالب. وفي ختام الحفل قام رئيس جامعة حلوان بتسليم الطلاب شهادات التخرج ودروع التكريم.