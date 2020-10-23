شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تتفقد جاهزية اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، تجهيزات اللجان الانتخابية، حيث تجري المدينة استعداداتها المكثفة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020، يومى السبت والأحد 24 و25 من أكتوبر الجاري. وشملت الجولة تفقد المقرات الانتخابية بالمدينة وعددها 10 مقرات بإجمالي 15 لجنة فرعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وعددهم ( 42045) ناخب.

ووجهت «المغربي»، خلال تفقدها اللجان، الإدارات الميدانية والمختصة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده، ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين، مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع.

وأكدت رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور سفاجا في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأضافت«المغربي» أن إدارة سفاجا الصحية ومرفق الإسعاف تشارك بفاعلية من خلال تواجد الأطقم الطبية وتمركزات سيارات الإسعاف لمواجهة أية حالة طارئة مع سرعة إخلائها ونقلها للمستشفيات مع التأكيد على العزل الكامل لمصابي فيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكشف الحراري أمام كل مقر إنتخابي.