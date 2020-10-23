وكيل «بطريركية الإسكندرية للروم» يرسم شماس جديد للخدمة الروحية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمم المتروبوليت ناركيسوس، مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي للأقباط الروم الارثوذكس في الإسكندرية، الجمعة، طقس رسامة فادي ديب في كنيسة القديس نيقولاوس في منطقة الابراهيمية بالإسكندرية، شماساً جديا للخدمة الروحية، بمشاركة الأرشمندريت سابا أميرهم راعي كنيسة سيدة النياح في الإسكندرية، والايكونومس بطرس مظهر راعي كنيسة القديس أنطونيوس بالإسكندرية.

والشماس الجديد فادي من الإسكندرية، متزوج ولديه طفلان، وحاصل على بكالوريوس التجارة جامعة الإسكندرية، وكان عضو في كشافة الشرق الأرثوذكسية بالإسكندرية، وهو يتابع دراسته على الإنترنت في الأكاديمية اللاهوتية لبطريركية الإسكندرية «الرسول مرقس» بمقرها في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وحضر الرسامة، باسيلي ماركو ممثلاً لمجلس وكلاء كنيسة سيدة النياح بالاسكندرية، ورئيسة أخوية «القديس أنطونيوس» للسيدات أديل ممثلة لمجلس وكلاء كنيسة القديس أنطونيوس بالاسكندرية، وعدد كبير من المؤمنين العرب واليونانيين من المنطقة، اضافة إلى زوجته وولديه.

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية

وكيل "بطريركية الإسكندرية للروم" يرسم شماس جديد للخدمة الروحية