شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تحتفل بعيدها: لا نتهاون فى حق مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن من دواعى الشرف والفخر أن تتزامن احتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد مع احتفال القوات البحرية بعيدها الثالث والخمسين، وهو يوم تفتخر وتعتز قواتنا المسلحة به، نستحضر فيه عزة ماضينا ونستشرق فيه ضياء مستقبلنا؛ يوم إغراق المدمرة إيلات.

وأضاف أن معركة إغراق المدمرة إيلات لم تكن حدثًا خاصًا بالقوات البحرية فحسب؛ بل أتى كحدث فارق فى مرحلة دقيقة من حياة أمتنا الشامخة؛ حيث إن حالة الفخر والأمل التى تحققت يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 أحيت فى قلوب الشعب المصرى العظيم الأمل نحو كسر قيود الاحتلال وبدء تحرير الأرض ورد الاعتبار، واعتبرت بشهادة الخبراء أحد أعظم الانتصارات وأول معركة صواريخ بحرية فى التاريخ البحرى الحديث، حيث غيرت المفاهيم الاستراتيجية والتكتيكات البحرية بشكل عميق.

وتابع: «لقد امتزجت إرادة أبطال القوات البحرية بصبر وعزيمة الشعب المصرى العظيم الذى رفض الهزيمة ليجعل من هذا اليوم يوم المجد والعزة والكرامة؛ يوم الشرف ورد الاعتبار إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من بذل الجهد والعطاء ومازلنا على هذا الدرب فى هذه المرحلة الدقيقة نعمل بكل جدية وعزم فى ظل قيادة سياسية لها رؤية مستقبلية أكدت مرارًا أنه لن يتم أبدًا فرض أمر واقع ضد إرادة هذا الشعب العظيم».

وأضاف قائد القوات البحرية: «واليوم ونحن نستحضر عظمة الماضى ونفخر بما يتحقق لنا فى الحاضر، نشعر ونرى القفزة الهائلة التى تتحقق الآن لأمتنا وإعادة بناء دعائم وركائز الدولة المصرية وتقوية أركانها، والتى امتدت رياحها للقوات المسلحة، ومنها لقواتنا البحرية لتشمل جميع المناحى تسليحًا وتدريبًا وبنية تحتية محدثة وعنصرا بشريا محترفا، مع توفير دعم كامل لا محدود من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، نحو امتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل فى المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية لمواجهة التحديات الحالية، وأن تكون القوات البحرية وبحق إحدى أذرع الدولة القوية القادرة على الحفاظ على الأمن القومى المصرى وعلى ثروات الأجيال القادمة لسنوات وعقود طويلة».

وتابع: «لقد قامت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير القوات البحرية لتفى بمطالب الدولة المصرية لحماية حدودها البحرية ومقدراتها الاقتصادية بالبحر، ولتكون القوات البحرية قادرة على مجابهة كل التهديدات التى تواجهها بمناطق عملها الحالية والمنتظرة فى ظل تحديات فرض الأمن البحرى بمناطق عملها بالبحرين المتوسط والأحمر، والتى يغلب عليها الآن صراع محتدم على مصادر الثروة والطاقة والموارد الطبيعية».

وأضاف: «بمناسبة هذا اليوم العظيم، أرسل للشعب المصرى رسالة طمأنينة؛ فمازال جهد رجال القوات البحرية وعطاؤهم الدؤوب قادرا بسواعد وعقول أبنائها الأبطال على تأمين مقدرات الدولة الاقتصادية بالبحر، بمساحات تصل لآلاف الأميال البحرية من السلوم غربًا إلى رفح شرقا، وحتى مضيق باب المندب جنوبًا، وكذلك تأمين الموانئ والجزر المنعزلة والأهداف البحرية الحيوية والخطوط الملاحية التجارية وفرض قوانين الدولة فى البحر، واحترام السيادة المصرية فى المياه الإقليمية على مدار الساعة، بالإضافة إلى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ودعم استقرار الأمن البحرى وحرية الملاحة البحرية».

وأشار قائد القوات البحرية إلى أنه بالإضافة لما سبق؛ تقوم القوات البحرية بدور لا يقل أهمية عن معاركها السابقة فى قتالها الشرس ضد قوى الإرهاب والظلام فى العملية الشاملة على أرض سيناء بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والجيوش الميدانية، لافتًا إلى أن امتلاك القدرة البحرية يعطى لأمتنا صوتًا مسموعًا وعلمًا خفاقًا يجوب العالم يحمل للجميع رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن، تحميها قوة بحرية لا تتهاون فى حق مصر، وشعارنا النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة.

واختتم الفريق أحمد خالد حسن سعيد كلمته موجهًا التحية إلى رواد القوات البحرية الأوائل وقادتها المخلصين لما بذلوه من جهد وعمل مخلص دؤوب طوال رحلة عطائهم بالقوات البحرية؛ للحفاظ على مكتسبات ومقدرات وطننا العزيز مصر، ووجه التحية إلى أهالى وأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل إعلاء كلمة الحق ورفعة الوطن، وهنأ رجال القوات البحرية من قادة وضباط وضباط صف وصناع وجنود بعيد القوات البحرية، وتمنى لهم التوفيق والسداد، مطالبا إياهم بالحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية العالية حتى تظل قواتنا البحرية قوية مجيدة فى مصاف بحريات العالم المتقدم.