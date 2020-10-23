شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يوجه بالانتهاء من اللمسات النهائية استعدادًا لانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بالانتهاء من اللمسات النهائية لانتخابات مجلس النواب والاستعداد الكامل وجميع الإجراءات وإتمام انتخابات مجلس النواب القادمة والمقرر إجراءها بمحافظة جنوب سيناء يومي السبت والأحد الموافقين 8،7/11/2020 م ضمن المرحلة الثانية.

وطالب المحافظ، جميع الناخبين من لهم حق التصويت بالمشاركة والإدلاء بصوته الذي هو حق وواجب تجاه الوطن. كما طلب المحافظ بالتأكيد على كافة القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بمحافظة جنوب سيناء بالالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد «فودة» على جميع القيادات التنفيذية وخاصة ذوى الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين.

وشدد «فوده»على ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية التي تم إعدادها بواسطة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وأن تتضمن كافة التفاصيل والمهام لمختلف الجهات مع التأكيد على حتمية الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.