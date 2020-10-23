شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضى من الشركة المصرية للاتصالات.. وموعد قطع الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرينا حوارًا «شات» مع موظف خدمة العملاء بموقع الشركة المصرية للاتصالات، والذى أفاد بأنه يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر موقع الشركة على شبكة الانترنت أو من خلال الاتصال برقم الدليل 140 من أي خط أرضى ومعرفة قيمة الفاتورة، وأفاد أيضًا عن فترة السماح وموعد تحويل الخط لاستقبال وموعد قطع الحرارة عن التليفون الأرضى وفرض غرامة.

وأفاد موظف خدمة العملاء في الشركة المصرية للاتصالات عبر «شات الموقع» بأن فترة السماح للاستعلام عن قيمة الفاتورة والسداد دون أي مشاكل أو غرامات هي مدة فترة شهر من إصدار الفاتورة التي صدرت يوم 15 أكتوبر وتنتهى في 14 نوفمبر 2020.

وأضاف «الموظف» بأنه يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل، ثم يتم رفع الخط مؤقتًا اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر وفرض غرامة.

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى من موقع الشركة المصرية للاتصالات بادخال كود المحافظة متبوعًا برقم التليفون في المربعين المخصصين لذلك على الموقع والذى يمكنك أن تصل إليه مباشرة ومعرفة قيمة الفاتورة من خلال الضغط هــنـــــــــــــــا.

توجد طرق متعددة يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضى من خلالها:

السداد نقدًا في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

الدفع الإلكترونى من خلال موقع بالضغط هــنــــــــــــا.

السداد من خلال خدمة فورى.

السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلى ATM لبعض البنوك مثل ماكينات البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى CIB.

السداد عن طريق خدمة فودافون كاش.