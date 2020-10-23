شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يشيد بالتوقف عن تناول أزمة تصريحات أسامة هيكل بشأن الصحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكره وتقديره للصحفيين والإعلاميين لالتزامهم بتنفيذ مناشدة المجلس بالتوقف عن تناول الأزمة الأخيرة المتعلقة بتصريحات وزير الدولة للإعلام بشأن الوضع الراهن للصحافة.

وأوضح المجلس -في بيان اليوم الجمعة- أن الامتناع عن تناول هذه الأزمة من شأنه رأب الصدع ولم الشمل وتفويت الفرصة على وسائل الإعلام المعادية للإساءة للإعلام المصري واستغلالها السلبي لما يثار من آراء وتصريحات.

وأشار المجلس إلى أنه لم يتوان في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة الإعلام المصري المساند للدولة والداعم لسياساتها ومواقفها القومية.

وأكد المجلس حرصه على تفعيل النصوص الواردة في القانون رقم 180 لسنة 2018، ومن بينها الفقرة الأولى من المادة 71 التي تنص على اختصاص المجلس «بإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي». الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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