شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنقذ مركبًا يرفع العَلَم التركى فى عمق «المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت القوات البحرية المصرية فى إنقاذ أحد المراكب، التى ترفع العَلَم التركى فى عمق البحر المتوسط، بعد إصدار مسؤوليه إشارة استغاثة، الساعة 12 ظهر أمس، تفيد بتعرضه لعطل فنى مفاجئ به، على بُعد 270 كيلومترًا شمال مدينة سيدى برانى، حيث صدرت أوامر فورية بدفع الفرقاطة المصرية «الظافر» إلى موقع الحادث.

وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية، بإجمالى 57 شخصًا، هم 48 رجلًا و6 سيدات و3 أطفال، من جنسيات مختلفة، تضم 31 عراقيًا، و23 إيرانيًا، وشخصين تركيين، ومصريًا واحدًا، مع سحب المركب إلى رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، حيث تم تقديم العلاج الطبى اللازم وجميع الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.