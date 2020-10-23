شكرا لقرائتكم خبر عن رصد ١٣ مخالفة بمخازن أنابيب البوتاجاز بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٠م للمرور على المنشآت الحيوية للتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والجاهزية الكاملة إلى أي حدث طارئ وجسيم، بأن اللجنة رصدت ٢٧ مخالفة متنوعة ما بين عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية وبعض اشتراطات السلامة المهنية والامن الصناعي وعدم الحصول على الموافقات البيئية، إلى جانب بعض المخالفات الخاصة بالتموين وعددها ١٣ مخالفة وتتمثل في وجود أنابيب البوتاجاز خارج المخزن ووجودها داخل أحد المنازل وسط الكتلة السكنية، ووجود بعض مخلفات صلبة خارج وداخل المستودعات.

جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، بمشاركة اعضاء اللجنة أمين محمد سيد مسؤول الدفاع المدني، وربيع حسن محمد مسؤول التموين، ومسئول الأمن الصناعي يوسف عبدالغنى، وعادل شاكر مسؤول البيئة، عاصم عادل مسؤول المخلفات الصلبة. وتم عمل تقرير بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بتلك المخالفات.