شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب «علوم الأرض» على الاستكشاف المعدني والخرائط الجيولوجية بصحراء القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة القصير بالبحر الأحمر أعمال التدريب الحقلي والعملي على الأعمال الجيولوجية والجغرافية لطلاب وطالبات كلية «علوم الارض» بجامعة بني سويف وذلك على كيفية إعداد الخرائط الجيولوجية والاستكشاف المعدني بمنطقة المثلث الذهبي للتعدين والتعرف على المعادن والامكانيات التي يزخر بها المثلث وذلك بمشاركة الدكتور ابو الحجاج نصر الدين الخبير الجيولوجي وعضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبي للتعدين.

ويهدف التدريب العملي ربط الدراسة النظرية بأرض الواقع من خلال الاستكشاف المعدني بالمثلث الذهبي للتعدين بالبحر الاحمر وداخل عدة مواقع بالصحراء الشرقية والاعمال الجيولوجية المختلفة شمال مدينه القصير ودراسة قطاع عرضي وراسي للتتابع الرسوبى لساحل البحر الاحمر وجيولوجيا المناجم ومراحل التعدين (مناجم ابوشجيله) والتراكيب الجيولوجية بالمنطقة وزيارة المحميات الطبيعية وغابات المانجروف شمال وادي القويح ومناطق فوسفات الحمراوين.

وقال الدكتور ابوالحجاج نصر الدين، عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبي للتعدين والمشرف على تنظيم التدريب، إن هذا التدريب يتم في الصحراء الشرقية التي تعد متحف مفتوح لكافة العصور الجيولوجية وتضم مختلف المعادن وإنها أنسب الأماكن لتدريب الباحثين وطلاب أقسام الجيولوجيا والتعدين والجغرافيا بمختلف الجامعات المصرية وشمل التدريب الشرح المبسط لكيفية البحث والتنقيب عن المعادن والمياه الجوفية بالطرائق الجيوفيزيقية وكيفية إعداد الخرائط الجيولوجية والاستكشاف المعدني بمنطقة المثلث الذهبي للتعدين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم جولات للطلاب المشاركين في مصنع الفوسفات بالحمراوين وعدد من المناطق الجيولوجية بطريق قفط القصير للتعرف على الصخور والمعادن المنتشرة بها ومناطق انتاج الفوسفات والحجر الجيري والتعريف بالخام ونبذة تاريخية عن تكوينه والخواص والصفات الطبيعية والكيميائية للخام والاستخدامات وطبيعة تواجد الخام في الطبيعة وطرق التعدين من البحث والاستكشاف والاستخراج ومراحل التعدين وطرق معالجة الخام والانتاج العالمى والأهمية الاقتصادية وافضل استخدام الخام والأسعار العالمية وأهم مواقع الانتاج في مصر وخطة الإدارة البيئية وكيفية الحفاظ على البيئة أثناء مراحل المشروع والمعوقات والتوصيات والمراجع.