شكرا لقرائتكم خبر عن حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى بـ«آداب عين شمس» الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد 2020 / 2021، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة ١١ صباحا، بساحة الكلية، وذلك مع اتخاذ اجراءات احترازية مشددة من قبل إدارة الكلية.

وصرح الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، بأنه من المقرر أن تتضمن فقرات الحفل تكريم الطلاب الأوائل على مستوى أقسام الكلية، كما يتضمن أيضًا تقديم عدد من الفقرات الفنية من إبداع طلاب الكلية وتشمل أغانى وطنية لفريق الكورال بالكلية وعرض التنورة وفقرة سمرية لفريق الجوالة كذلك عرض فيلمًا وثائقيًا عن انجازات اتحاد الطلاب.