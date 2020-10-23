شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يثمّن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، توصل السودان وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية أمريكية. وقال في حسابه على «تويتر»: «أرحب بالجهود المشتركة لأمريكا والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل». وأضاف: «أثمن كل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين». الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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