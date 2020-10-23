شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج بالمجان لأكثر من 1400 مواطن بقرية العلالمة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة .«

وتبين التقرير، الذي يعرض على المحافظ في هذا المجال، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العلالمة شرق النيل مركز بني سويف على مدار يومي الأربعاء والخميس21 و22 أكتوبر 2020 مكونة من 10 تخصصات (الباطنة،الصدر،الأطفال والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفي ظل إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على1431 مواطنا، ومعمل دم 97، ومعمل طفيليات 42، وحالات الأشعة 17،وموجات فوق صوتية 55،وعدد 7قرارات علاج على نفقة دولة،فيما تم تحويل عدد 36 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لعدد 126 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار-أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية) ،والأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 120 مواطنا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي،والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.