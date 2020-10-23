شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع تشتري 165 ألف طن من القمح الروسي للتوريد في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هيئة السلع التموينية في مصر، اليوم الجمعة، إنها اشترت 165 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة شراء عالمية.
وجاء الشراء بواقع 55 ألف طن من القمح للتوريد بين الأول والعاشر من ديسمبر، و110 آلاف طن منه للتوريد بين 11 و20 من نفس الشهر.
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