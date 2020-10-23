شكرا لقرائتكم خبر عن «عظام قطط وملابس ملطخة بالدماء».. حملة لتطهير مقابر قرية بالدقهلية من السحر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من شباب قرية ميت أبوخالد التابعة لمركز ميت غمر، اليوم، حملة لتطهير مقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة بمساعدة الشيخ خالد طعيمة من قرية «البيوم» بمحافظة الشرقية لخبرته في حملات تطهير المقابر من أعمال السحر.

وعثرت الحملة على ملابس ملطخة بالدماء وعليها طلاسم وكتابة أسحار على عظام وجماجم قطط والتى وصفها «طعيمة» بالسحر الأسود. بدأت الحملة بدعوة أطلقها عدد من شباب القرية على الفيس بوك لتطهير مقابر القرية من أعمال السحر والتى انتشرت في المنطقة منذ فترة مما أثار الذعر في نفوس الأهالي.

وخلال الحملة، صعد الشيخ خالد طعيمة على سقف إحدى المقابر ووجد كيس أسود بداخله شيء غريب، وتبين أن بداخله عظام قطة مذبوحة وعليها أعمال سحر وأخرى بها جمجمة لقطة فحذر الأهالي أن هذا من أخطر أنواع السحر، وطالبهم بالبحث بهدوء لعلهم يعثرون على مثل هذه الأسحار.

وكثف الشباب عملهم في حفر الأرض أمام المقابر وأعلاها يعثروا على قطة ثانية ثم ثالثة حتى عثروا على 7 قطط مذبوحين وعليهم طلاسم سحر داخل أكياس سوداء ومدفونين داخل الرمال في المقابر.

وقال محمد الشعراوي، من شباب قرية أبوخالد ومنسق جروب «مجموعة الخير لحل الأزمات»: «إحنا مجموعة من شباب القرية بنحاول نتدخل للمساعدة في حل بعض المشاكل التي تواجه قريتنا وكلها أعمال لوجه الله، وساهمنا في توابع أزمة كورونا، ووفرنا الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة إلى أن ظهرت لنا مشكلة وجود حالات سحر في القرية، فأطلقنا حملة تطهير للمقابر وقمنا بالاستعانة بالشيخ خالد طعيمة ليشارك معنا تطهير المقابر».

وأضاف: «شارك في الحملة مجموعة من شباب القرية وعثرنا للأسف على أعمال سحرية كثيرة بعضها مدفون داخل القبور المفتوحة وبعضها في سطحها وبعضها الآخر مدفون أمام المقابر وبعد تجميعها قام الشيخ خالد بإبطالها، والفعل بعد الحملة وجدت عدد من سكان القرية يؤكدون لي أن أعراض السحر زالت من عندهم فكان هناك فتاة تقوم من نومها تصرخ بدون سبب إلا أنها ترى حاجات بتتحرك في غرفتها، وبعدها أصبحت طبيعية وأخرى كانت عندما ترى زوجها كأنها رأت شيطانا وتبتعد عنه وطلبت الطلاق، وبعد ما زال أثر السحر أخذت زوجها بالحضن ورجعت إلى بيتها». وأشار إلى أن «الحملة مستمرة اسبوعيا لتطهير المقابر بالكامل وسوف نكشف السحرة لأنهم يسببوا أذى كبير للناس».

وقال الشيخ خالد طعيمه: «السحر على عظام القطط الميتة من السحر السفلى وهو أسوأ أنواع السحر في الدنيا ويرى الشخص المسحور بهذا السحر قط أسود أمامه مثل ما سجله فيلم النجم عادل إمام في فيلم (الأنس والجن) ويعيش المسحور حياة أليمة كأن يرى قط يخربش فيه ويبهدل جسمه ويضربه ويمرضه وللأسف وجدنا مثل هذا السحر في مقابر ميت أبوخالد حيث عثرنا على قط بشعرها بجسمها، وسحر على عضم جماجم وعظام قطط». وأضاف: «أن السحر أنواع حسب كتاب السحر الموجود مع الساحر وكل واحد معاه كتاب بيشتغل منه، ويبدو أن الساحر في هذه القرية يذبح القطط ويسخرها على شكل جن ليظهر بعد ذلك للشخص الذي يريد أن يؤذيه».

العثور على جماجم قطط فى حملة تطهير مقابر ميت أبو خالد من الأسحار

العثور على جماجم قطط فى حملة تطهير مقابر ميت أبو خالد من الأسحار

العثور على جماجم قطط فى حملة تطهير مقابر ميت أبو خالد من الأسحار

العثور على جماجم قطط فى حملة تطهير مقابر ميت أبو خالد من الأسحار

العثور على جماجم قطط فى حملة تطهير مقابر ميت أبو خالد من الأسحار

العثور على جماجم قطط فى حملة تطهير مقابر ميت أبو خالد من الأسحار