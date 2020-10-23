شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إرسال ٣٤ طن مبيدات ومعدات رش إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال ٣٤ طنًا من مستلزمات الرش والمبيدات والمعدات الخاصة بالرش إلى دولة السودان، بصحبة فريق متخصص في مكافحة الحشرات الضارة وناقلات الأمراض، لمساندة الشعب السوداني الشقيق في مجابهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق بدأ عمله، اليوم الجمعة، لرش المبيدات في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول لمكافحة القوارض، والبعوض، والحشرات الضارة، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه في هذه المناطق.



وأضاف «مجاهد» أنه تم تقسيم الفريق وتوزيعهم للعمل ب ٧ مدن مختلفة بالسودان هي (حلفا، دلجو، البرقيق، دنقلا، القولد، مروي، الدبة)، وسيستمر في العمل لمدة ١٥ يومًا، حيث يقوم بالإشراف على رش المبيدات في تلك المدن خاصة مناطق البرك والمستنقعات، بالإضافة إلى تدريب الكوارد البشرية في السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات.



وكشف «مجاهد» عن إرسال قافلة طبية إغاثية إلى دولة السودان الشقيقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تضم ٢٤ طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية، ومسعفين، وممرضين، ومهندسين زراعيين، كما أنه من المقرر أن يصاحب القافلة شحنة من المساعدات الإغاثية تبلغ ٤٠ طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مبيدات مكافحة الآفات وناقلات الأمراض، وذلك لدعم منظومة الصحة بالسودان في مواجهة مرض حمى الوادي المتصدع.



وأكد «مجاهد» استمرار فتح الجسر الجوي بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية والشعب السوداني الشقيق.