شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب 8 صقور نادرة فى صناديق سمان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع بمطار برج العرب الدولى، برئاسة الدكتور سامى رمضان، مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد من إحباط محاولة تهريب عدد من الصقور النادرة، بالمخالفة لقانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994 ، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، واتفاقية سايتس واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمرسوم الوزاري المصري رقم 1150 لعام 1999.

بداية الواقعة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول إحدى شهادات المصدرة لإحدى الدول الخليجية ، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن سمان مذبوح ومعبأ فى علب من الفوم داخل صناديق خشبية.

واشتبه مصطفى هداية، مدير التعريفة، و محمد الصباغ، مدير إدارة جمارك قرية البضائع، فى أحد الصناديق الفوم المعبأ بها السمان نظرا لإختلاف الوزن ، وتم كشف الرسالة ، وفتح الصناديق فتبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبارأبيض داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان .

وقرر الدكتور سامى رمضان مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة التى قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية للتعامل مع الصقور وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي .