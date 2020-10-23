شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو لحل ودى لأزمة سد النهضة.. ويؤكد: لا أحد يمكنه أن يلوم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الجمعة، إلى التوصل إلى حل ودى بشأن الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكداً فى الوقت نفسه أن أحداً لا يمكن أن يلوم مصر على موقفها.

ومن جانبه، قال حمدوك متحدثا هاتفيا مع ترامب بعد إعلان السودان وإسرائيل تطبيع العلاقات، إنه يريد التوصل إلى حل ودى، وقال ترامب الذى أجرى المكالمة أمام الصحفيين فى البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضًا بنفس الشئ.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، أن السودان وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات ـ وهو إنجاز في ‏السياسة الخارجية للرئيس الحالي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.‏

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري على تويتر: "أعلن الرئيس ترامب أن السودان وإسرائيل اتفقتا ‏على تطبيع العلاقات - وهي خطوة رئيسية أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع انضمام دولة أخرى ‏إلى اتفاقات إبراهيم".‏

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصفقة تؤسس علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، جاء إعلانه بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض أنه أبلغ الكونجرس بنيته إزالة السودان من قائمة الدول ‏الراعية للإرهاب.