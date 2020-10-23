شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تهنىء السودان برفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة الخارجية اليوم السودان الشقيق بالتطورات الأخيرة الهامة والتي تدفع نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيداً للتصديق عليه خلال المرحلة المقبلة.

كما أعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يدشن القرار الأمريكي الأخير بدء مرحلة جديدة في العلاقات البناءة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق مصالح الجانبين.

وأعربت الوزارة كذلك عن خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك التطورات الهامة وعن تطلعها إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق جراء إدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما تؤكد الوزارة ثقتها في أن يشكل التطور الاخير بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وبما يمهد لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.