شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لتلفزيون الخليج 365:" الزمالك مش عارفين يعملوا استشفاء فى 5 أيام ولا أحمد أحمد أهلاوى برده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات قليلة من مباراة إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بين فريقى النادى الأهلى، ونادى الوداد المغربى، سلط تلفزيون ”الخليج 365” الضوء على أخر استعدادت النادى الأهلى قبل مباراة الحسم أمام الوداد، باستضافة كابتن شادى محمد كابتن النادى الأهلى السابق و نجم منتخب مصر.

المباراة الأولى انتهت بفوز النادى الأهلى في ملعب محمد الخامس بالمغرب، بثنائية نظيفة بأقدام محمد مجدى قفشة، وعلى معلول، ويحاول الأهلى في مباراة اليوم الحفاظ على شباكه نظيفة أمام الوداد للوصول للنهائى المنتظر إقامته في 6 نوفمبر المقبل، أمام الزمالك أو الرجاء المغربى.

وعن إصابة المدافع الدولى التونسي على معلول، أوضح شادى محمد أن الأهلى ملك لكل اللعيبة مش لاعب واحد، مفيش حاجة اسمها فرقة أبو تريكة، وفرقة بركات، على معلول يغيب الأهلى مقيد 30 لاعب بالرغم من أعمية على معلول إلا أن لاعبى الأهلى المقيدين يستطيعون القيام بالمهمة على أكمل وجه، مستطردا" يغيب اللى يغيب النادى الأهلى فريق كبير، وأبرز تلك الأمثلة مباراة الصفاقس في تونس وغياب أغلب نجوم الأهلى، إلا أن الفريق عاد بالبطولة، على الورق الأهلى في النهائي الأفريقي".

وأضاف كابتن النادى الأهلى السابق، أن موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، مدير فنى لديه طموح، وسيجد الإمكانيات والشراسة على البطولة سيجدها في النادى الأهلى، مشيراً إلى أنه يكن الكثير من الاحترام للنادى الأهلى وجماهيره، ومتفائل به بتحقيق البطولة الأغلى، موجهاً نصيحته للاعبى الأهلى بوضع جماهير النادى في قلوبهم وأعينهم وعقولهم.

وقال أن نادى الزمالك سيحصل على راحة مماثلة لما سيحصل عليها النادى الأهلى حال وصوله للنهائى، مستطرداً:" الأهلى هيلعب والزمالك مريح، الزمالك مريح النهارده والأهلى بيلعب أهو، مش عارفين تجيبوا استشفى في 5 أيام، كفاية بقى اقحام لأسم النادى الأهلى، قناة الزمالك بتركز مع الأهلى أكثر من البطولة، ولا هو أحمد أحمد أهلاوى برده، روحوا دوروا ازاى تجيبوا بطولة مش في الأهلى".

وأشار شادى محمد، إلى أن النادى الأهلى هو المرشح الأول للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لكن الأمر ليس بالترشيح ولكن بالعمل والقوة والكفاح.