شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن إرسال 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية للسودان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 34 طنًا من مستلزمات الرش والمبيدات والمعدات الخاصة بالرش إلى دولة السودان، بصحبة فريق متخصص فى مكافحة الحشرات الضارة وناقلات الأمراض، لمساندة الشعب السودانى الشقيق فى مجابهة آثار الفيضانات والسيول التى اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم، أن الفريق بدأ عمله، اليوم الجمعة، لرش المبيدات فى المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول لمكافحة القوارض، والبعوض، والحشرات الضارة، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه فى هذه المناطق.

وأضافت الوزارة أنه تم تقسيم الفريق وتوزيعهم للعمل بـ 7مدن مختلفة بالسودان هى (حلفا، دلجو، البرقيق، دنقلا، القولد، مروي، الدبة)، وسيستمر فى العمل لمدة 15يومًا، حيث يقوم بالإشراف على رش المبيدات فى تلك المدن خاصة مناطق البرك والمستنقعات، بالإضافة إلى تدريب الكوارد البشرية فى السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات.

وكشفت عن إرسال قافلة طبية إغاثية إلى دولة السودان الشقيقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تضم 24 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية، ومسعفين، وممرضين، ومهندسين زراعيين، كما أنه من المقرر أن يصاحب القافلة شحنة من المساعدات الإغاثية تبلغ 40 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مبيدات مكافحة الآفات وناقلات الأمراض، وذلك لدعم منظومة الصحة بالسودان فى مواجهة مرض حمى الوادى المتصدع.

وأكدت الوزارة استمرار فتح الجسر الجوى بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية والشعب السودانى الشقيق.