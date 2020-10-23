شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجارى إجازة مدفوعة الأجر ، للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجارى إجازة مدفوعة الأجر ، للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف

قناة السويس تسجل عبورا تاريخيا لأكبر سفينة حاويات بالعالم بحمولة 214 ألف طن

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، نجاح عبور سفينة الحاويات العملاقة MILAN MAERSK بغاطس غير مسبوق بلغ 17.40 مترًا خلال رحلتها عبر القناة ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء طنجة بالمغرب ومتجهة إلى سنغافورة بحمولة كلية قدرها 214 ألف طن، في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة، ضمن رحلات العبور غير التقليدية.

تعيين شريف سامى رئيسا غير تنفيذى للبنك التجارى الدولى

أعلن البنك التجارى الدولى - مصر تعيين شريف سمير سامى رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، خلفا لهشام عز العرب.

الخارجية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والوداد فى إياب نصف نهائى أفريقيا

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلى مع الوداد المغربى الليلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث بات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة من التأهل لنهائى البطولة الأفريقية بعد فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب الأسبوع الماضى، ونرصد فى سياق التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة

رزان مغربي: بحب الأهلى ومعلول وبحترم الوداد.. والأحمر سيفوز بفارق هدف

توقعت الفنانة اللبنانية رزان مغربى نتيجة مباراة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات إياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل مصر بالفوز بهدفين دون رد بالمغرب .

الأمم المتحدة : اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا خطوة أساسية نحو السلام

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، أكد بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.

اعتقال شخص خطط لاغتيال المرشح الأمريكى جو بايدن وبحوزته أسلحة بنورث كارولينا

تمكنت الشرطة الأمريكية من اعتقال أمريكى بحوزته عدد كبير من الأسلحة والبنادق كان يخطط لاغتيال المرشح الرئاسى جو بايدن بنورث كارولينا، ووجهت هيئة المحلفين الفيدرالية لائحة اتهام ضد ألكسندر هيليل تريسمان البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي استخدم أيضًا الاسم المستعار ألكسندر س.ثيس ، في سبتمبر بتهمة حيازة صورة تحتوى على مواد إباحية للأطفال ، وفقًا لصحيفة ديلي بيست .

فانتازي بريميرليج (6).. صلاح الكابتن.. واحترس من نجم إيفرتون

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-21، عندما يستضيف فريق أستون فيلا نظيره ليدز يونايتد فى التاسعة مساءً على ملعب "فيلا بارك"، كما تقام العديد من المباريات المهمة غدا، منها مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي ووست هام مع مانشستر سيتي وليفربول مع شيفيلد يونايتد.

الولايات المتحدة تعلق تأشيرات السفر لتركيا بعد تقرير يتضمن شن هجمات إرهابية

أعلنت السفارة الأمريكية فى أنقرة اليوم الجمعة أنها ستعلق مؤقتا كافة خدماتها للمواطنين الأمريكيين وخدمة منح التأشيرات فى بعثاتها فى تركيا بعد تقارير موثوقة بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف الأمريكيين في إسطنبول.

الأرصاد تتوقع رياحا مثيرة للأتربة وأمطارا رعدية على مناطق بالوجه البحرى غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على شمال جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طفل مصرى يفوز بجائزة شخصية العام فى النمسا لمساعدته كبار السن بأزمة كورونا

سلم المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم /الجمعة/ الطفل المصري ميسرة محمود مقلد جائزة شخصية العام 2020 ، وقال وكيل النادي المصري في فيينا محمود عبدربه -في تصريح صحفي اليوم- إن ميسرة البالغ من العمر 15 عاما تسلم الجائزة السنوية التي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرا لنشاطه في العمل العام، وإن المستشار النمساوي أشاد بجهود الطفل المصرى.

الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا.

شهادات إيداع البنك التجارى الدولي- مصر تقفز 14% خلال تعاملات بورصة لندن اليوم

قفزت أسعار شهادات البنك التجارى الدولى – مصر المتداولة ببورصة لندن خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 14.2 فى المائة لتسجل 4 دولارات للشهادة.

الأهلى على أعتاب نهائي دوري الأبطال الليلة.. نشرة الظهيرة من تليفزيون الخليج 365

ألقت نشرة الظهيرة من تليفزيون الخليج 365، الضوء على المباراة المرتقبة مساء اليوم لعشاق النادى الأهلى والتي يسعى فيها للوصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.