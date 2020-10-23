محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الإطفاء حريقا محدودا اندلع في مطعم مأكولات بمدينة الشيخ زايد، الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مطعم بالحي الأول. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العقيد محي الدين محمد رئيس إطفاء أكتوبر. وتبين بالفحص نشوب الحريق في المدخنة بسبب تراكم الدهون، وأمكن السيطرة على النيران سريعا ومنع خطر امتدادها إلى المحلات المجاورة.

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في مطعم بالشيخ زايد.. والمعاينة: اشتعال المدخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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