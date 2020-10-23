المهمة تزداد صعوبة.. سقوط سقف مخزن أبو النمرس المشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن سجاد وألعاب أطفال بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة. مهمة رجال الإطفاء ازدادت صعوبة بسبب وجود كميات من المواد البلاستيكية التي يتجدد اشتعالها فضلا عن سقوط السقف من الجمالون. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في مخزن على مساحة ٧٥٠ مترا خلف المقابر ملك شخص يبلغ من العمر ٦٥ سنة، مقيم بمدينة نصر.

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