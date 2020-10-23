"التنظيم والإدارة" ينتهي من دراسة ملف مؤقتي الأعلى للآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة ملف العاملين المؤقتين في المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس.

وأوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن الدراسة انتهت إلى تعديل الشكل التعاقدي لـ2949 من المتعاقدين نقلًا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور.

ويعكف الآن الجهاز المركزي على دراسة الملف الخاص بالعاملين بأجر نظير عمل (السراكي) تمهيدًا للانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التقى عدة مرات مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة هذه الملفات بالاضافة إلى ملف دمج وزارة السياحة والآثار والهيكل التنظيمي الخاص بها.